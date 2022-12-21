النواب الأمريكى يصوت لصالح نشر إقرارات ترامب الضريبية

جدة - نرمين السيد - وقررت اللجنة- المسؤولة خصوصاً عن الشؤون الضريبية والتى يهيمن عليها الديمقراطيون، اليوم الأربعاء- نشر الإقرارات الضريبية السنوية الست التى قدمها ترامب خلال الفترة الممتدة بين (2015 و2020).

وقبل التصويت لم يستبعد أعضاء ديمقراطيون فى اللجنة أن تنشر هذه البيانات الضريبية فور التصويت لمصلحة ذلك، لكن بعد التصويت لم يتضح فى الحال متى ستنشر هذه الإقرارات.

وكان ترامب الذى أعلن عزمه خوض الانتخابات الرئاسية المقبلة فى 2024 أحجم عن نشر إقراراته الضريبية، مخالفاً بذلك تقليداً اتّبعه كل أسلافه منذ سبعينيات القرن الماضى، وأثار حرص ترامب على إبقاء هذه البيانات سرية العديد من الأسئلة حول مضمونها.

وتطالب هذه اللجنة -منذ ثلاث سنوات- بتسليمها الكشوف الضريبية العائدة لترامب، لكنه رفض ذلك ولجأ إلى القضاء لمنع مصلحة الضرائب من تسليم هذه البيانات.