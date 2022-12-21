أول تعليق من الكرملين على زيارة زيلينسكى لواشنطن

جدة - نرمين السيد - وأضاف الكرملين، فى تصريحات أوردتها قناة "القاهرة الإخبارية"، بأن دعم كييف بمزيد من الأسلحة يفاقم الصراع، مشيرا إلى أن الرئيس الروسى فلاديمير بوتين سيلقى خطابا مهما بوزارة الدفاع.

وكان الرئيس الأوكرانى فولوديمير زيلينسكى، قد أعلن أنه سيتوجه إلى الولايات المتحدة اليوم الأربعاء، للقاء نظيره الأمريكى جو بايدن، ولبحث القدرات الدفاعية لكييف.

وبحسب صحيفة "الجارديان" البريطانية، فأن الزيارة التى بدأها الرئيس الأوكرانى، للولايات المتحدة الأمريكية، تهدف إلى توفير المزيد من الدعم العسكرى الذى تقدمه واشنطن لبلاده لمواجهة القوات الروسية خلال الحرب التى تدور الآن فى أوكرانيا.