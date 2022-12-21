الرئيس الصينى: لا بد من حل أزمة أوكرانيا سلميا

جدة - نرمين السيد - وقال الرئيس الصينى إن "بلاده ملتزمة بشدة بموقف تعزيز المصالحة وعقد المفاوضات، وتعتقد أن إطالة وتعقيد الأزمة ليس من مصلحة أى طرف"، وفقا لقناة "القاهرة الإخبارية".

وكان الرئيس الروسى فلاديمير بوتين، قد أمر فى 24 فبراير الماضى، ببدء عملية عسكرية خاصة فى أوكرانيا، مشيرا إلى أن هذه العملية جاءت استجابة لطلب المساعدة من رؤساء دونباس.

وشدد بوتين على أن موسكو ليس لديها خطط لاحتلال الأراضى الأوكرانية، لكنها تهدف إلى نزع السلاح، وردت الولايات المتحدة وحلفاؤها بفرض عقوبات صارمة، وزيادة إمدادات الأسلحة إلى أوكرانيا.