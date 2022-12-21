موسكو: روسيا والهند تبتعدان عن استخدام الدولار واليورو فى التجارة المتبادلة

جدة - نرمين السيد - قال نائب الدائرة الثانية لوزارة الخارجية الروسية، ضمير كابولوف، إن روسيا والهند تبتعدان بشكل مبدئى عن استخدام الدولار واليورو فى التجارة المتبادلة، والانتقال إلى استخدام العملات الوطنية، وفقا لما أوردته قناة "القاهرة الإخبارية".





وأضاف فى الوقت ذاته أنه من أجل تنفيذ الانتقال الكامل من الضرورى حل مشكلة عدم التوازن المتبقى فى العمليات التجارية بشكل تام، مشيرا إلى أن الهند تشترى أكثر بمقدار 5 مرات مما تبيعه لروسيا، ويعمل الخبراء على ذلك ويبحثون عن حل وسط معقول، بحسب القناة الإخبارية.

وكانت وزارة الصناعة والتجارة الهندية، كشفت قبل شهرين، أن حجم التجارة بين روسيا والهند فى الأشهر الخمسة الأولى من السنة المالية، التى بدأت فى الهند فى أبريل الماضى، تجاوز 18.2 مليار دولار.

ووفقا للوزارة الهندية، فقد بلغ حجم التبادل التجارى بين البلدين 18.229 مليار دولار فى الفترة من أبريل إلى أغسطس 2022، وفى ظل صعود المؤشر بشكل ملحوظ أصبحت روسيا سابع أكبر شريك تجارى للهند.

ويصب الميزان التجارى فى صالح روسيا، إذ بلغت صادرات روسيا إلى الهند مستوى 17.2 مليار دولار، فيما وصلت الصادرات الهندية إلى روسيا مستوى 992.73 مليون دولار.

وفى الفترة المذكورة (أبريل - أغسطس 2022)، استوردت الهند موارد الطاقة والأسمدة من روسيا. وللمقارنة فى السنة المالية الماضية، احتلت روسيا المرتبة 25 بإجمالى حجم التجارة 13.1 مليار دولار.