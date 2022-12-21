مصرع شخصين جراء زلزال ولاية كاليفورنيا الأمريكية

جدة - نرمين السيد - أعلنت سلطات ولاية كاليفورنيا اليوم الأربعاء، مصرع شخصين وإصابة 11 آخرين إثر زلزال بلغت قوته 6.4 درجات وقع قبالة السواحل الأمريكية، وتسبب فى انهيارات أرضية وانقطاع التيار الكهربائى عن عشرات آلاف الأشخاص.





وقالت السلطات، "لقد لقى شخصان مصرعهما فى شمال كاليفورنيا إثر زلزال بلغت شدته 6.4 درجة على مقياس ريختر ضرب مقاطعة هومبولت، وأن 11 شخصا آخرين أصيبوا بجروح ". بدوره، أكد مكتب قائد شرطة المقاطعة أن الزلزال تسبب فى أضرار مادية كبيرة، بما فى ذلك انقطاعات فى خطوط الغاز والماء، مشيرا إلى أن تقييم الأضرار مستمر. وتشهد كاليفورنيا بانتظام حدوث زلازل، ويحذر علماء الزلازل من أنه من شبه المؤكد أن زلزالا قادرا على التسبب فى دمار واسع النطاق سيضرب هذه الولاية فى غضون الأعوام الثلاثين المقبلة.

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