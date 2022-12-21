البحرية التايلاندية تنتشل 6 جثث وتبحث عن 23 فردا عقب غرق إحدى...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 21 ديسمبر 2022 10:30 صباحاً - أعلنت البحرية الملكية التايلاندية اليوم الأربعاء، انتشال ست جثث لأفراد طاقم إحدى سفنها الحربية الغارقة فى خليج تايلاند بسبب عاصفة أدت إلى حدوث أمواج بحر عاتية، ولا يزال 23 من أفراد الطاقم فى عداد المفقودين.

وذكرت صحيفة بانكوك بوست التايلاندية أنه حتى الآن، تم إنقاذ أكثر من 76 من أفراد طاقم السفينة الحربية "سوخوثاي" وتتواصل جهود البحث والإنقاذ حتى يتم العثور على جميع المفقودين.

وكانت السفينة الحربية، التي صنعت في الولايات المتحدة، تحمل 106 أفراد عندما تسببت الرياح القوية والأمواج العاتية في تدفق المياه إلى غرفة المحرك، مما تسبب في غرقها على بعد حوالي 37 كيلومترًا من الساحل الإقليمي.

وأعلنت البحرية التايلاندية أمس الثلاثاء إنقاذ بحار، بعد قرابة يومين من غرق السفينة في خليج تايلاند، قائلة "تمكنا من إنقاذ أحد البحارة المفقودين، وهو بصحة جيدة.. وأنه ظل يطفو فوق الماء وهو متشبث بعوامة لمدة 10 ساعات، إلا أنه كان واعيا وقت العثور عليه".

وكان الجيش التايلاندي، نشر سفنا حربية وطائرات هليكوبتر، فى محاولة لتحديد موقع 31 من أفراد مشاة البحرية المفقودين بعد غرق سفينة عسكرية في خليج تايلاند.

وذكر راديو شبكة "تشانيل نيوز آشيا" أنه تم إرسال ثلاث سفن تابعة للبحرية وطائرتي هليكوبتر، للبحث على المفقودين قبالة مقاطعة "براتشواب خيرى خان" حيث غرقت السفينة على بعد حوالي 20 ميلا بحريا من الساحل، عقب تعرضها لعطل في المحرك.

ووفقا للقوات البحرية، أدت الرياح والأمواج القوية إلى دخول مياه البحر إلى السفينة؛ مما أدى إلى تلف نظامها الكهربائي وفقدان الطاقة الأساسية، وتدفق المزيد من مياه البحر إلى السفينة، مما تسبب في انقلابها.

وأوضحت البحرية أنه تم إنقاذ 75 شخصا حتى الآن وما زال 31 آخرون في عداد المفقودين.