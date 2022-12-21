فولوديمير زيلينسكى يغادر إلى الولايات المتحدة فى زيارة رسمية.

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 21 ديسمبر 2022 10:30 صباحاً - غادر الرئيس الأوكرانى فولوديمير زيلينسكى، اليوم الأربعاء، كييف متوجها إلى الولايات المتحدة، فى زيارة رسمية.

وقال زيلينسكي - في تغريدة عبر صفحته الشخصية عبر موقع (تويتر)- "في طريقي إلى الولايات المتحدة لتعزيز المرونة والقدرات الدفاعية لأوكرانيا.. وعلى وجه الخصوص، سنناقش أنا والرئيس الأمريكي جو بايدن التعاون بين أوكرانيا والولايات المتحدة. وسألقي أيضا خطابا في الكونجرس وسأعقد عددا من الاجتماعات الثنائية".

وأشارت الخدمة الصحفية بلرئيس الأوكراني إلى أن زيلينسكي غادر إلى الولايات المتحدة بعد زيارة المواقع الأمامية للمدافعين الأوكرانيين في باخموت يوم 20 ديسمبر.

وقالت الخدمة الصحفية إن زيلينسكي سيلتقي اليوم في واشنطن بالرئيس الأمريكي جو بايدن لمناقشة التعاون الشامل بين البلدين، ولا سيما فيما يتعلق بتعزيز الصمود والقدرات الدفاعية لأوكرانيا، ودعم سيادتها واستعادة وحدة أراضيها.

كما سيلقي زيلينسكي كلمة في جلسة مشتركة في الكونجرس الأمريكي وسيعقد عددا من الاجتماعات الثنائية.

وكانت لجنة الاعتمادات التابعة لمجلس الشيوخ الأمريكي قد أصدرت في 19 ديسمبر مشروع قانون الاعتمادات الشامل للسنة المالية 2023 البالغ 1.7 تريليون دولار والذي يتضمن -على وجه الخصوص- 44.9 مليار دولار من المساعدات الطارئة لأوكرانيا وحلفاء الناتو.

يذكر ان الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي،زار خط الجبهة في مدينة "باخموت" الواقعة في دونيتسك شرقي أوكرانيا، حيث تدور معارك عنيفة منذ شهور.

وقال مكتب الرئيس الأوكراني - حسبما ذكرت قناة (سكاي نيوز) البريطانية الثلاثاء، إن زيلينسكي التقى، خلال زيارته، بعسكريين وقلد جنودًا أوسمة.

تجدر الإشارة إلى أن قتالاً شرسًا يدور في مدينة "باخموت" منذ شهر أغسطس الماضي، وظلت باخموت في أيدي الأوكرانيين خلال الحرب التي استمرت 10 أشهر تقريبًا، ما أحبط هدف موسكو في السيطرة على مقاطعة دونيتسك والتي تعتبر جزءًا من منطقة الدونباس المتاخمة لروسيا.

وسيؤدي الاستيلاء على باخموت إلى تمزيق خطوط الإمداد الأوكرانية وفتح طريق للقوات الروسية للتقدم نحو كراماتورسك وسلوفيانسك، وهما معقلان رئيسيان لأوكرانيا في المقاطعة.