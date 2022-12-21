الجيش الأوكرانى يصد هجمات روسية بالقرب من 25 منطقة

جدة - نرمين السيد - ونقلت وكالة أنباء "يوكرينفورم" الأوكرانية عن الهيئة، فى بيان لها، "على مدى الـ24 ساعة الماضية، صدت وحدات قوات الدفاع الأوكرانية الهجمات التى شنها الروس قرب 25 مستوطنة، بما فى ذلك ماسيوتيفكا فى منطقة خاركيف، وبيدكويتشانسك، وديبروفا، وبيلوهوريفكا فى منطقة لوجانسك، وفيرخنيوكاميانسك، وفيسيلى، وياكوفليفكا، وباخموتسكى، وباخموت، وفوديان وبسكى ونيفلسك ومارينكا ونوفوميكيلفكا وبريتشيستيفكا فى منطقة دونيتسك".

وفى الوقت نفسه شن الروس 5 ضربات صاروخية و16 ضربة جوية ونفذوا 61 هجوماً باستخدام أنظمة إطلاق صواريخ متعددة، ونتيجة لذلك، تعرضت البنية التحتية المدنية لأضرار جسيمة، وتضرر السكان المدنيون فى خيرسون وكوستيانتينيفكا وفوفتشانسك.

ومنذ 12 ديسمبر، تستعد القوات الروسية للإجلاء القسرى للمواطنين الأوكرانيين الذين يعيشون فى مدينة فاسيليفكا والمستوطنات القريبة من منطقة فاسيليفكا بمنطقة زابوريجيا.

وشنت طائرات القوات الدفاعية الأوكرانية، خلال اليوم الماضي، 10 ضربات على مناطق عسكرية روسية، و12 غارة على مواقع أنظمة الصواريخ المضادة للطائرات التابعة للعدو.

وكان الرئيس الروسى فلاديمير بوتين، قد أمر فى 24 فبراير الماضي، ببدء عملية عسكرية خاصة فى أوكرانيا، مشيرا إلى أن هذه العملية جاءت استجابة لطلب المساعدة من رؤساء دونباس.

وشدد بوتين على أن موسكو ليس لديها خطط لاحتلال الأراضى الأوكرانية، لكنها تهدف إلى نزع السلاح، وردت الولايات المتحدة وحلفاؤها بفرض عقوبات صارمة، وزيادة إمدادات الأسلحة إلى أوكرانيا.