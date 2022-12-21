روسيا: الخزانة الأمريكية لا تزال تعرقل تصدير منتجاتنا الزراعية

جدة - نرمين السيد - وقال المستشار فى السفارة الروسية أندريه ليدينيف ـ إن التراخيص التى نشرتها الخزانة الأمريكية التى يزعم أنها تهدف إلى إلغاء العقوبات المتعلقة بقطاع الأغذية لا تتطرق إلى وضع صادرات الغذاء الروسية التى جرى تعطيلها.

وأشار الدبلوماسى الروسى إلى أن مصدرى الحبوب والأسمدة الروسية لا يزالون يواجهون ارتفاعا كبيرا فى مصاريف التأمين وعقبات فى تنفيذ المعاملات المالية وصعوبات فى ترتيب الخدمات اللوجستية، مؤكدا أن الإفراج عن الحبوب والأسمدة الروسية العالقة فى الموانئ الغربية من أجل تسليمها مجانا للدول المحتاجة يتطلب شهورا من المفاوضات الصعبة.