جدة - نرمين السيد - أبدى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش "قلقه العميق" لقرار طالبان منع الفتيات من ارتياد الجامعات فى أفغانستان، داعيا الحركة إلى ضمان المساواة فى الحصول على التعليم على كل المستويات.





وقال ستيفان دوجاريك المتحدث باسم جوتيريش - فى بيان، إن "الأمين العام يجدد التأكيد على أن الحرمان من التعليم لا ينتهك المساواة فى الحقوق للنساء والفتيات فحسب، بل سيكون أثره مدمرا على مستقبل البلاد". يذكر أن حركة طالبان قررت حظر التعليم الجامعى للنساء فى أفغانستان إلى أجل غير مسمى، بحسب رسالة وجهتها وزارة التعليم العالى إلى جميع الجامعات الحكومية والخاصة.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الأمم المتحدة تعلق على قرار طالبان بشأن منع تعليم النساء على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.