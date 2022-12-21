ارتفاع حصيلة ضحايا انهيار أرضى فى ماليزيا لـ 25 قتيلا

جدة - نرمين السيد - وقال مسؤولون، وفقا لراديو "مونت كارلو" الدولى، اليوم الأربعاء، إن "الانهيار حدث بينما كان أكثر من تسعين شخصاً نائمين معظمهم فى المخيم الواقع قرب منتجع جبلى".
وكان رئيس الوزراء الماليزى أنور إبراهيم قد زار المخيم، وأعلن تقديم مساعدات مالية للعائلات التى قتل أو جرح أفراد منها فى الانهيار الأرضي.
وتشهد ماليزيا باستمرار انهيارات أرضية بعد أمطار غزيرة تهطل عموماً فى نهاية كل عام، وفرضت الحكومة الماليزية قوانين صارمة للبناء على سفوح التلال، لكنّ الانهيارات الأرضية تتواصل فى هذا البلد بسبب سوء الأحوال الجوية.
وفى وقت سابق قال مسؤولون ماليزيون، إن عمليات البحث والإنقاذ لا تزال جارية للعثور على 12 مفقودا، وذلك بعد الانهيار الأرضى جراء الأمطار الغزيرة فى منطقة باتانج كالى.
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