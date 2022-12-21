العالم اليوم - الذهب يتراجع بعد ارتفاعه لأعلى مستوى في أسبوع

انتم الان تتابعون خبر الذهب يتراجع بعد ارتفاعه لأعلى مستوى في أسبوع من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 21 ديسمبر 2022 10:23 صباحاً - تراجعت أسعار الذهب الأربعاء بعدما سجلت في الجلسة السابقة أعلى مستوى في أسبوع، وذلك على خلفية استعادة الدولار لبعض قوته الأمر الذي يجعل السبائك المسعرة بالعملة الأميركية أعلى تكلفة بالنسبة للمشترين في الخارج.

وانخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.2 بالمئة إلى 1813.55 دولار للأونصة بحلول الساعة 0623 بتوقيت غرينتش بعدما ارتفع أكثر من واحد بالمئة أمس الثلاثاء على خلفية تراجع الدولار.

وهبطت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.1 بالمئة إلى 1823.60 دولار.

وارتفع مؤشر الدولار 0.1 بالمئة، بعد انخفاضه في الجلسة السابقة.

وأعلن رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي جيروم باول الأسبوع الماضي أن البنك سيواصل رفع أسعار الفائدة العام المقبل رغم اتجاه الاقتصاد لركود محتمل.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة في المعاملات الفورية 0.9 بالمئة إلى 23.94 دولار للأوقية، وهبط البلاتين 0.4 بالمئة إلى 1003.26 دولار، فيما زاد البلاديوم 0.4 بالمئة إلى 1738.52 دولار.