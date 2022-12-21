العالم اليوم - عوائد السندات الحكومية اليابانية تقفز لأعلى مستوى منذ 2015

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شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 21 ديسمبر 2022 10:23 صباحاً - ارتفعت عوائد السندات الحكومية اليابانية وانخفض المؤشر نيكي الأربعاء بعدما فاجأ المركزي الياباني الأسواق أمس بتغيير في سياسته للتحكم في منحنى العائد.

وقفز عائد السندات الحكومية القياسية لأجل عشر سنوات سبع نقاط أساس إلى 0.480 بالمئة، مسجلا أعلى مستوى منذ يوليو من عام 2015 ومقتربا من مستوى 0.50 بالمئة وهو الحد الأعلى المعدل لنطاق سياسة بنك اليابان.

وأغلق المؤشر نيكي منخفضا 0.68 بالمئة عند 26387.72، وهو أدنى مستوى إغلاق له منذ 13 أكتوبر، بعد تداولات متقلبة شهدت أداء إيجابيا لفترة وجيزة. وخسر المؤشر الرئيسي ثلاثة بالمئة في أعقاب قرار بنك اليابان الذي يهدف إلى تخفيف بعض تكاليف التحفيز النقدي طويل المدى.

وتراجع المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.64 بالمئة إلى 1893.32.

وهبط المؤشر الفرعي لشركات تصنيع السيارات 2.36 بالمئة، متصدرا خسائر المؤشرات الفرعية الصناعية الأخرى البالغ عددها 32، بعدما ارتفع الين على خلفية تحرك البنك المركزي.

أما قطاع البنوك فصعد 2.6 بالمئة وكان الأفضل أداء بين مختلف القطاعات وسط توقعات بأن يؤدي ارتفاع أسعار الفائدة إلى زيادة الربحية. كما صعد قطاع التأمين 0.08 بالمئة.