العالم اليوم - المحصول الأحمر بمصر.. فوائد صحية واقتصادية لا مثيل لها

انتم الان تتابعون خبر المحصول الأحمر بمصر.. فوائد صحية واقتصادية لا مثيل لها من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 21 ديسمبر 2022 10:23 صباحاً - يتمتع نبات "الكركديه" بفوائد صحية كثيرة كما أن زراعته تتميز بتطلبها لكميات قليلة من المياه والسماد، الأمر الذي جعل كثيرين ينادوا بزيادة المساحات المزروعة بهذه النبتة، والعمل على تحويلها لمنتج تصديري مهم.

وتنتشر زراعة الكركديه، وهو نبات عطري أحمر اللون، شائع كمشروب ساخن وبارد، في محافظات الوجه القبلي جنوبي مصر، لتوفر درجة الحرارة العالية اللازمة لنموّه، ويشتهر مشروبه هناك باسم "العنابي".

وحسب حديث أستاذ الاقتصاد الزراعي بمركز البحوث الزراعية في مصر طارق موسى لموقع "دوت الخليج"، فإن مصر تصدّر محصول الكركديه بالفعل، نظرا لفوائده الكبيرة لعدة دول أجنبية، لكن لا يتم التصدير بنسبة مرتفعة لانخفاض مساحات الأراضي المزروعة بالنباتات العطرية بشكل عام.

وطالب موسى بالتوسّع في زراعة النباتات العطرية لما لها من فوائد، ولكونها مصدرا للعملة الأجنبية، حسب توصيات وأبحاث يجريها المركز في هذا المجال.

فوائد صحية واقتصادية

وفق نقيب المهن الزراعية بمحافظة الأقصر المهندس علي قناوي، فإن الكركديه يعالج الاضطراب في ضغط الدم، علما أن المحافظة تزرع 2000 فدان من هذا المحصول.

وحسبما ذكرت وزارة الزراعة على موقعها، فإن الكركديه يستخدم في الصناعات الدوائية، وعلاج الصفراء ولإدرار البول وتطهير الأمعاء.

وأوضح قناوي أن الكركديه يدخل في صناعات غذائية مثل الجلي والمربّى وحلويات الأطفال، وكذلك يستخدم كغذاء للماشية والتسميد.

وتتميز زراعة الكركديه بأنها موفرة للمياه واستهلاك السماد، وتظل البذور في الأرض، 6 أشهر، ثم تأتي مرحلة الحصاد، وتعقبها عملية التقشير التي تتم على أيدي السيدات، وبعدها يتم نشر المحصول تحت الشمس حتى يجف تماما خلال فترة من أسبوع لـ10 أيام، قبل أن تتم تعبئته وبيعه للتجار.