توقعات بدخول الولايات المتحدة فى حالة ركود بنسبة 70% العام المقبل

جدة - نرمين السيد - ووفقًا لأحدث استطلاع الذى أجرته وكالة "بلومبرج"، فإن تلك النسبة أعلى من توقعات الركود بنسبة 65 % فى نوفمبر الماضى و30% فى يونيو 2022 من استطلاعات "بلومبرج" السابقة.

واستطلعت بلومبرج آراء 38 اقتصاديًا فى الفترة من 12 إلى 16 ديسمبر.

وأدى التضخم المرتفع والارتفاعات الشديدة لأسعار الفائدة من البنك المركزى الفيدرالى إلى مخاوف واسعة النطاق من حدوث ركود فى العام المقبل.

ويقول ما يقرب من 9 من كل 10 أمريكيين إنهم قلقون بشأن الركود، بينما قال ثلثا الناخبين الأمريكيين الشهر الماضى إن البلاد بالفعل فى حالة ركود.

وانخفض معدل التضخم السنوى من 7.7% فى أكتوبر إلى 7.1% فى نوفمبر فى إشارة إلى أن رفع أسعار الفائدة من جانب بنك الاحتياطى الفيدرالى يبدو أنه يعمل.

ويخشى البعض أن تؤدى الزيادات فى أسعار الفائدة إلى فقدان الوظائف وتقليص الإنفاق الاستهلاكى الصحي.

وتشير إدارة الرئيس الأمريكى جو بايدن إلى المستويات الحالية للبطالة المنخفضة والإنفاق الاستهلاكى القوى كعلامة على أن الولايات المتحدة لن تدخل فى حالة ركود.