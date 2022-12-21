جدة - نرمين السيد - أعلن الرئيس الأوكرانى فولوديمير زيلينسكى، أنه سيتوجه إلى الولايات المتحدة اليوم الأربعاء، للقاء نظيره الأمريكى جو بايدن، ولبحث القدرات الدفاعية لكييف، جاء ذلك خلال نبأ عاجل أوردته قناة "القاهرة الإخبارية".





من جانبه، قال مسؤول بالبيت الأبيض، إن الولايات المتحدة ستسلم أوكرانيا نظام باتريوت للدفاع الجوى، مضيفا أن زيلينسكى سيلقى كلمة أيضا اليوم بالكونجرس الأمريكى. جاء ذلك بعدما دعا الرئيس الأوكرانى، العواصم الغربية إلى تزويد بلاده بأنظمة دفاع جوى حديثة من أجل التصدى للضربات الروسية المكثّفة، التى ارتفعت وتيرتها منذ أكتوبر الماضى بقصفها للبنية التحتية لشبكة الطاقة فى أوكرانيا. وتعد صواريخ "باتريوت"، التى أثبتت قدراتها على نطاق واسع فى السنوات الأخيرة فى العراق والخليج، من الأسلحة النوعية القادرة على الحد بقوة من فاعلية الضربات الروسية على أوكرانيا.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الرئيس الأوكرانى يتوجه إلى واشنطن اليوم على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.