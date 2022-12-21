الخارجية الأمريكية: سنواصل العمل نحو عالم خالٍ من الأسلحة البيولوجية

جدة - نرمين السيد - ونشرت وزارة الخارجية الأمريكية على موقعها الإلكترونى، اليوم الأربعاء، بيانًا قالت فيه إن ذلك يأتى مع ضمان استمرار البحوث البيولوجية والصحية العامة المشروعة بموجب إرشادات فعالة للسلامة والأمن ومساعدة البلدان الأخرى على تحقيق هذا الهدف.

وذكرت الوزارة أن المؤتمر الاستعراضى التاسع لاتفاقية الأسلحة البيولوجية اختتم فعالياته باعتماد وثيقة نهائية بالإجماع لإطلاق عملية جديدة بقيادة الخبراء لتعزيز اتفاقية الأسلحة البيولوجية لمواجهة تحديات المستقبل.

وأضافت أن المؤتمر الاستعراضى شكل مجموعة عمل جديدة لتقديم توصيات بشأن التدابير الرامية إلى تعزيز اتفاقية الأسلحة البيولوجية.

وستتناول هذه التوصيات، بحسب البيان، التطورات فى العلم والتكنولوجيا وبناء الثقة والشفافية والامتثال والتحقق، وكذلك تدابير التنفيذ الوطنية والتعاون الدولى والتأهب والاستجابة.

وذكرت الخارجية الأمريكية، فى بيانها، أنها على الرغم من الوثيقة النهائية لم تتضمن جميع التحسينات التى اقترحتها الولايات المتحدة، إلا أن واشنطن على ثقة من أن هذه الوثيقة تعد بمثابة خطوة إلى الأمام فى تحسين تنفيذ الاتفاقية.

واختتمت بيانها بتهنئة كينيث وارد ممثل الولايات المتحدة فى اتفاقية الأسلحة البيولوجية وفريقه على عملهم الدؤوب خلال الأسابيع الثلاثة للمؤتمر الاستعراضى والاجتماعات التحضيرية العديدة خلال العام الماضى.

وأشادت بتفانى رئيس المؤتمر الاستعراضى التاسع، الإيطالى ليوناردو بنشينى، فى جعل الدول الأطراف تتوصل إلى توافق فى الآراء بشأن وثيقة نهائية.