البيت الأبيض يدين قرار طالبان بمنع تعليم الفتيات

جدة - نرمين السيد - وقالت المتحدثة باسم مجلس الأمن القومى أدريان واتسون، "إن الولايات المتحدة على اتصال بالحلفاء لمناقشة قرار وزارة التعليم العالى بحركة طالبان"، مشددة على إدانة واشنطن لقرار طالبان الذى لا يمكن الدفاع عنه.
وكان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، عبر عن قلقه العميق لقرار طالبان منع الفتيات من ارتياد الجامعات فى أفغانستان، داعيا إلى ضمان المساواة فى الحصول على التعليم على كل المستويات.
وقال ستيفان دوجاريك، المتحدّث باسم جوتيريش "إن الأمين العام يجدّد التأكيد على أن الحرمان من التعليم لا ينتهك المساواة فى الحقوق للنساء والفتيات فحسب، بل سيكون أثره مدمرا على مستقبل البلاد".
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