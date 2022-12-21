الولايات المتحدة تشدد على دعمها القوى لباكستان فى مكافحة الإرهاب

جدة - نرمين السيد - ووفقًا لما نشرته الوزارة فى بيان لها، جاء ذلك، أمس "الثلاثاء" خلال اتصال هاتفى بين وزير الخارجية الأمريكى أنتونى بلينكن ونظيره الباكستانى بيلاوال بوتو زردارى.

وأعرب بلينكن، بحسب البيان، عن خالص تعازيه فى الأرواح التى فقدت خلال الهجمات الإرهابية الأخيرة.

كما أكد دعمه المستمر لشعب باكستان بينما يتعافى من الفيضانات المدمرة الأخيرة.

وعبر الوزيران عن آمالهما المشتركة لعقد مؤتمر دولى مثمر بشأن مقاومة تغير المناخ فى باكستان يناير المقبل وناقشا الحاجة إلى التنسيق الوثيق.