واشنطن تبدى استياءها حيال هذا الإجراء من طالبان بـ أفغانستان

جدة - نرمين السيد - وكتب بلينكن فى تغريدة عبر موقع التواصل الاجتماعى "تويتر"، أمس الثلاثاء: "المرأة الأفغانية تستحق الأفضل وأفغانستان تستحق الأفضل". وأضاف: "لقد كان قرار طالبان بمثابة انتكاسة فى إطار سعيها وراء اعتراف المجتمع الدولى بها". وكانت حكومة طالبان فى أفغانستان قد أعلنت فى وقت سابق حظر تعليم الإناث فى الجامعات "حتى إشعار آخر".. وتم الإعلان عن هذا القرار فى رسالة وجهتها وزارة التعليم العالى إلى جميع الجامعات الحكومية والخاصة فى البلاد.. وكانت طالبان قد منعت التعليم الثانوى للفتيات منذ مارس.

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