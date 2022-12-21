الأولويات المشتركة.. على مائدة مباحثات الخارجية الأمريكية والكندية

جدة - نرمين السيد - وأصدرت وزارة الخارجية الأمريكية بيانًا، قالت فيه، إن الجانبين بحثا أيضًا شراكتهما القوية لدعم أوكرانيا، بما فى ذلك المساهمات الحيوية فى إصلاح وتعزيز البنية التحتية الحيوية للطاقة والمياه.
جاء ذلك، خلال استقبال نائبة وزير الخارجية الأمريكى ويندى شيرمان نظيرها الكندى ديفيد موريسون فى مقر وزارة الخارجية الأمريكية فى أول اجتماع شخصى بينهما.
وأشارت شيرمان، بحسب البيان، إلى مواطن القوة الثابتة للشراكة بين الولايات المتحدة وكندا وأعربت عن تقديرها لتنسيقهما المستمر بشأن مجموعة واسعة من الأولويات المشتركة.
وسلطت نائبة وزير الخارجية الأمريكى ونظيرها الكندى الضوء على قمة قادة أمريكا الشمالية المرتقبة باعتبارها فرصة لزيادة تعميق التعاون.
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