العالم اليوم - مناورات بحرية بين روسيا والصين.. ما دلالات التوقيت؟

انتم الان تتابعون خبر مناورات بحرية بين روسيا والصين.. ما دلالات التوقيت؟ من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 21 ديسمبر 2022 08:20 صباحاً - على قدم وساق، يجري الاستعداد لانطلاق تدريبات بحرية مشتركة بالذخيرة الحية بين روسيا والصين تستمر أسبوعا في بحر الصين الشرقي، في الوقت الذي يكثف فيه الشريكان تعاونهما في منطقة غرب المحيط الهادئ التي تزداد توترا.

وقالت وزارة الدفاع الروسية إن المناورات البحرية التي تجري في الفترة من 21 و 27 ديسمبر الجاري، ستشمل إطلاق صواريخ وقذائف مدفعية، وتهدف إلى تعزيز التعاون البحري بين موسكو وبكين، والحفاظ على السلام والاستقرار في منطقة المحيط الهادئ.

تفاصيل المناورات العسكرية

تشارك روسيا في التدريبات بـ 4 سفن بما في ذلك طراد صواريخ فارياج، بينما ستشارك 6 سفن صينية إلى جانب طائرات وطائرات هليكوبتر من الجانبين.

يشمل الجزء الرئيسي من التدريبات إطلاق صواريخ ومدفعية مشتركة ضد أهداف جوية، وإطلاق نيران مدفعية على أهداف بحرية، وممارسة إجراءات مشتركة ضد الغواصات مع استخدام عملي للأسلحة.

أبحرت السفن الروسية الإثنين الماضي من ميناء فلاديفوستوك في أقصى الشرق للمشاركة في التدريبات.

تجرى تلك المناورات البحرية المشتركة بشكل سنوي منذ عام 2012.

تعاون مستمر

وخلال الشهور الماضية، سعت موسكو إلى زيادة روابطها السياسية والأمنية والاقتصادية مع بكين، في الوقت الذي تنظر إلى الرئيس الصيني شي جين بينغ على أنه حليف رئيسي في تحالف مناهض للغرب.

كما وقعا شراكة استراتيجية "دون حدود" قبل أيام فقط من اندلاع العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.

وأظهرت موسكو وبكين تعاونهما العسكري المتنامي في الأشهر الأخيرة، ففي نوفمبر، حلقت قاذفات (Tu-95) التابعة لسلاح الجو الروسي وقاذفات القنابل الصينية (H-6K) في دوريات مشتركة فوق بحر اليابان وبحر الصين الشرقي كجزء من التدريبات، في حين هبطت القاذفات الروسية في الصين لأول مرة، وتوجهت القاذفات الصينية إلى قاعدة جوية في روسيا.

وفي سبتمبر، أرسلت الصين أكثر من 2000 جندي إلى جانب أكثر من 300 مركبة عسكرية و21 طائرة مقاتلة و3 سفن حربية للمشاركة في مناورة مشتركة شاملة مع روسيا.

وذكرت وكالة "أسوشيتد برس" الأميركية أن هذه المناورات هي المرة الأولى التي ترسل فيها الصين قوات من 3 فروع لجيشها للمشاركة في مناورة روسية واحدة، فيما وصف بأنه استعراض لاتساع وعمق الثقة المتبادلة بين الصين وروسيا.

نشاط مشترك

وعن دلالة هذه المناورات، قال الباحث المتخصص في السياسات الدفاعية محمد حسن لموقع "دوت الخليج"، إن الشراكة الاستراتيجية بين الصين وروسيا بدت وكأنها تحالف بين قوي قارية تنشط تسليحيا وسياسيا واقتصاديا ضمن السهل الأوراسي الممتد من الصين حتى جبال الأورال.

وأضاف: "يبدو أن ثمة تغيير في العقيدة التسليحية يحدث في بكين وموسكو، إذ باتت القوتين القارتين، تدرك أهمية المسرح البحري الذي تحول إلى مركز ثقل الصراع العالمى، والقطب المغناطيسي الجاذب لتحالفاته، ولهذا كثفت من تطوير أسلحة بحرية عبارة عن منصات لإطلاق الصواريخ الجوالة، وإجراء المناورات البحرية المشتركة ضمن المسرح البحري الأندو باسيفك.

وأشار حسن إلى أن الإعلان عن المناورات يعنى أن المواجهة البحرية لكل من الصين وروسيا ضد الولايات المتحدة والغرب، تسير في منحى تصاعدي للأسباب التالية: