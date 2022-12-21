رئيس الوزراء العراقى: مؤتمر بغداد نقطة انطلاق لـ شراكة جادة

جدة - نرمين السيد - ووفقًا لوكالة أنباء العراق "واع"، قال "السودانى" عقب عودته إلى العاصمة العراقية بغداد: "أكدت دور العراق المحورى بالمنطقة والعالم، وأنها ستكون منطلقًا لتنمية اقتصادية وشراكة جادّة مرتكزها بغداد السلام".

ونقلت الوكالة عن رئيس وزراء العراق قوله، إنه يشكر كل الدول المشاركة فى مؤتمر بغداد للشراكة فى الأردن، وتأكيده أن العراق سيواصل العمل مع الأشقّاء والأصدقاء لتحقيق الأهداف الاقتصادية والتنموية لخدمةً الشعب العراقى.