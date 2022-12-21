بيان من الوزراء السعودى بشأن القمم العربية الثلاث مع الصين

ووفقًا لوكالة الأنباء السعودية "واس" جاء ذلك خلال ترؤس الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولى العهد السعودى رئيس مجلس الوزراء، الجلسة التى عقدها مجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء، فى قصر اليمامة بالعاصمة السعودية الرياض.
كما تطرق المجلس إلى نتائج زيارة رئيس جمهورية الصين الشعبية شى جين بينج، للسعودية والتوقيع على اتفاقية الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين البلدين، وخطة المواءمة بين "رؤية 2030" و"مبادرة الحزام والطريق"، بالإضافة إلى "46" اتفاقية ومذكرة تفاهم بين القطاعين الحكومى والخاص لتوسيع نطاق التعاون فى مختلف المجالات.
بدوره، أوضح وزير الإعلام السعودى المكلف الدكتور ماجد بن عبد الله القصبى، أن مجلس الوزراء السعودى تناول خلال الاجتماع عددًا من الموضوعات الإقليمية والدولية، وتأكيد المملكة خلال مؤتمر الدول الأطراف فى اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية من اهتمامها بدعم أهداف الاتفاقية الرامية إلى الحفاظ على الأمن والسلم الدوليين، وضمان استخدام الكيمياء للأغراض السلمية، وتعزيز التعاون لحظر جميع أنواع أسلحة الدمار الشامل ومنع انتشارها بما فى ذلك جعل منطقة الشرق الأوسط خالية منها.
وأشاد المجلس، بما توصلت إليه أطراف المرحلة الانتقالية فى جمهورية السودان من توافق وتوقيع وثيقة الاتفاق الإطارى، مؤكدًا موقف المملكة الداعم لكل ما من شأنه تحقيق السلام وصون الأمن والاستقرار والنماء فى السودان .
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