العالم اليوم - لجنة برلمانية تصوت لصالح نشر إقرارات ترامب الضريبية

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شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 21 ديسمبر 2022 03:22 صباحاً - صوتت لجنة في مجلس النواب الأميركي، الثلاثاء، لصالح نشر الإقرارات الضريبية للرئيس السابق دونالد ترامب، الذي خاض معركة قضائية ضارية استمرت سنوات لإبقائها طي الكتمان.

وبأغلبية 24 صوتا مقابل 16، قررت اللجنة المسؤولة خصوصا عن الشؤون الضريبية ويهيمن عليها الديمقراطيون، نشر الإقرارات الضريبية السنوية الست التي قدمها ترامب خلال الفترة الممتدة بين 2015 و2020.

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