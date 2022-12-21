الرئيس الفلسطينى: اغتيال الأسير ناصر أبو حميد جريمة حرب مكتملة الأركان

جدة - نرمين السيد - وأضاف أبو مازن، خلال اجتماع عُقد هذا المساء بمقر الرئاسة فى رام الله، أن حياة ناصر أبو حميد تلخص واقع الظلم الذى يعيشه الشعب الفلسطينى الذى طال أمده، إذ استشهد عن عمر يناهز خمسين عامًا، قضى منها أكثر من 30 عامًا فى الأسر، محملا الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة عن قتله.

وأوضح أن الاحتلال ترك الأسير أبو حميد يصارع مرض السرطان القاتل فى زنزانته، ومنع والدته أم ناصر المناضلة الصابرة، القابضة على الجمر، وجميع أفراد أسرته من زيارته طوال سنوات مرضه.

وأضاف الرئيس الفلسطينى "سنقوم بحملة دولية واسعة من أجل وضع الجميع أمام مسؤولياتهم القانونية والتاريخية من أجل توفير الحماية الدولية لشعبنا الأعزل فى الضفة والقدس الشرقية وغزة، فمن غير المقبول أن يواصل العالم الصمت، وإدارة الظهر لجرائم إسرائيل".

وقرر الرئيس الفلسطينى -حسب وكالة (وفا) الرسمية- إنشاء نصب تذكارى وطنى للنكبة، لتثبيت الرواية الفلسطينية والذكرى الـ75 للنكبة.

وأضافت الوكالة أن أبو مازن كلف الحكومة الفلسطينية بتنفيذ هذا المشروع الوطنى فى أسرع وقت مُمكن.