الولايات المتحدة تعلق على الإفراج عن أمريكيين محتجزين لدى طالبان

جدة - نرمين السيد - وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية نيد برايس -حسبما أفادت قناة "الحرة" الأمريكية اليوم الثلاثاء- "نفهم أنها بادرة حسن نية من جانب طالبان. لم يكن الأمر متعلقا بأى تبادل لسجناء أو معتقلين. لم يتم دفع أى أموال".

وافادت مصادر لشبكة "CNN"، بأن أحد الأمريكيين هو المخرج السينمائى إيفور شيرر، الذى اعتقل مع منتجه الأفغانى، فيض الله فيزبخش، فى أغسطس من هذا العام أثناء التصوير فى كابول، وفقًا للجنة حماية الصحفيين. كان يصور حيث قتلت طائرة أمريكية بدون طيار زعيم تنظيم القاعدة أيمن الظواهرى.

ولم يتضح على الفور ما الذى دفع بالإفراج عن الأمريكيين وما إذا كان قد تم التوصل إلى اتفاق مع طالبان لتأمينه.

وكان قد أُطلق سراح مارك فريريتش، وكان أمريكيًا محتجزًا فى أفغانستان لأكثر من عامين، كجزء من عملية تبادل أسرى فى سبتمبر الماضى، ويعتقد أنه كان تحت سيطرة شبكة حقانى، وهى فصيل من طالبان.

وقال وزير الخارجية أنتونى بلينكين فى ذلك الوقت إن عودته كانت "نتيجة الاشتباك المكثف مع طالبان"، فيما قال المتحدث باسم طالبان إن المبادلة تم تأمينها من خلال "حوار" بناء مع الولايات المتحدة.