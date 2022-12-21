مواجهات بين الفلسطينيين والاحتلال على خلفية استشهاد الأسير أبو حميد

جدة - نرمين السيد - يأتى ذلك على خلفية استشهاد الأسير ناصر أبو حميد، فى سجون الاحتلال فى وقت سابق اليوم، واتهام السلطة والفصائل الفلسطينية للاحتلال بإهماله طبيًا وقتله بالبطيء.

وقالت مصادر أمنية فلسطينية إن عددا من المواطنين أصيب بالاختناق فى مواجهات عند المدخل الشمالى لمدينة البيرة الملاصقة لـ رام الله.. وأطلق جنود الاحتلال، الرصاص المعدنى المغلف بالمطاط، وقنابل الغاز المسيل للدموع، صوب شبان غاضبين وصلوا إلى المكان احتجاجا على استشهاد الأسير ناصر أبو حميد.

واحتجزت قوات الاحتلال طاقما صحفيا لبعض الوقت، وعرقلت عمله، ودققت فى بطاقات هويات أفراده وفتشت سياراتهم.

وفى مدينة الخليل الجنوبية، أصيب عدد من المواطنين الفلسطينيين بالرصاص الحى وبالاختناق، خلال قمع الاحتلال لمسيرات فى مناطق متفرقة خرجت استنكارا لجريمة الاحتلال بحق الأسير الشهيد ناصر أبو حميد.

وقالت مصادر أمنية، إن المواجهات متواصلة فى مخيم العروب شمال الخليل، وإن قوات الاحتلال التى عززت من تواجدها على مدخل المخيم أطلقت الرصاص الحى صوب المواطنين، ما أدى لإصابة ثلاثة منهم بالأرجل، كما أصيب آخرون بالرصاص المعدنى المغلف بالمطاط، وبالاختناق بالغاز المسيل للدموع.

واندلعت مواجهات على مدخل بلدة "بيت أمر" مع قوات الاحتلال التى اعتلت أسطح عدد من المحال التجارية ومنازل المواطنين، وأطلقت قنابل الغاز صوب المواطنين ومنازلهم، ما أدى إلى إصابة عدد منهم بالاختناق والإغماء.

وفى السياق ذاته، أصيب عدد من المواطنين بالاختناق خلال مواجهات مع الاحتلال فى منطقة باب الزاوية وسط مدينة الخليل.

وفى محافظة "بيت لحم" أصيب عدد من المواطنين الفلسطينيين بالاختناق، فى مواجهات مع قوات الاحتلال بقرية حوسان، احتجاجا على استشهاد الأسير المناضل ناصر أبو حميد.

وفرق جنود الاحتلال احتجاجا للفلسطينيين فى منطقة "بيتونيا" غرب محافظة رام الله، ضد استشهاد الأسير ناصر أبو حميد.