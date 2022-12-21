العالم اليوم - 4 مليار دولار.. صفقة قياسية وشيكة في دوري السلة الأميركي

انتم الان تتابعون خبر 4 مليار دولار.. صفقة قياسية وشيكة في دوري السلة الأميركي من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 21 ديسمبر 2022 02:20 صباحاً - يقترب رجل الأعمال الملياردير مات إشبيا من شراء فريقي فينيكس صنز المشارك في دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين، وفينيكس ميركوري للسيدات، مقابل صفقة قياسية تبلغ 4 مليارات دولار، حسبما أفادت الثلاثاء وسائل اعلام عديدة.

وذكرت شبكة "إي أس بي أن" وموقع "ذي أتلتيك" صفقة إشبيا (42 عاما)، الذي جمع ثروته في سوق الرهن العقاري، لشراء الفريق من المالك الحالي روبرت سارفر.

في المقابل، أكد إيرفين "ماجيك" جونسون خطة البيع في تغريدة عن إشبيا، الذي خاض بدوره غمار منافسات رياضة كرة السلة ودافع، إلى جانب نجم لوس أنجليس ليكرز السابق، عن ألوان فريق "سبارتنز" الجامعي لولاية ميشيغان، وتوج معه بطلا عام 2000.

وكتب جونسون عبر صفحته على "تويتر": "تحدثت هاتفيا مع زميلي السابق مات إشبيا وهنأته على شرائه فينيكس صنز".

واضاف: "سيفعل أشياء عظيمة ليس فقط من أجل فريق صنز، لكن للدوري بأكمله. من الأفضل أن تنتبه جميع فرق (إن بي إيه) الـ29 الأخرى، لأن مات هو من طينة الفائزين".

وفي سبتمبر الماضي، قال سارفر، الذي يرجح أنه وافق من حيث المبدأ على شروط البيع، إنه سيعمد إلى بيع الفريق بعد أن أوقفته رابطة الدوري لمدة عام وفرضت عليه غرامة 10 ملايين دولار بسبب سوء سلوك في مكان العمل، بما في ذلك التحرش الجنسي واستخدام ألفاظ عنصرية.

ووصف مفوض الدوري الأميركي للمحترفين آدم سيلفر خطة البيع بـ"الخطوة التالية المناسبة للمؤسسة والمجتمع".

ما تأثير الصفقة الفلكية؟

• تساهم في رفع قيمة أندية الدوري، التي قفزت بمبيعات لوس أنجليس كليبرز مقابل 2 مليار دولار في عام 2014، وهيوستن روكتس مقابل 2.2 مليار دولار في عام 2017، وبروكلين نتس مقابل 2.35 مليار دولار في عام 2019.

• سيكون لفريق ميركوري للسيدات مالكا جديدا عندما تعود النجمة بريتني غراينر إلى صفوفه في الموسم المقبل، بعد احتجازها في سجن في روسيا لمدة 10 أشهر العام الجاري بتهم تتعلق بالمخدرات، قبل إطلاق سراحها بعد مفاوضات طويلة مقابل الإفراج عن تاجر الأسلحة الروسي فيكتور بوت، الذي كان يقضي عقوبة بالسجن لمدة 25 عاما في الولايات المتحدة.

• يتوق مشجعو صنز للفوز باللقب الغالي منذ شارك الفريق في الدوري موسم 1968-1969، علما أن الفريق وصل إلى النهائيات عام 1976 لكنه خسر أمام بوسطن، ليعود ويسقط أمام فريق شيكاغو بولز بقيادة الأسطورة مايكل جوردان في نهائي عام 1993، كما خسر نهائي موسم 2020-2021 أمام ميلووكي باكس.