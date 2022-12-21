العالم اليوم - زيلينسكي.. أول رحلة خارج أوكرانيا منذ بدء الحرب

انتم الان تتابعون خبر زيلينسكي.. أول رحلة خارج أوكرانيا منذ بدء الحرب من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 21 ديسمبر 2022 01:21 صباحاً - كشفت وسائل إعلام أميركية أن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي سيزور واشنطن، الأربعاء، في أول رحلة خارجية له منذ بدء الهجوم العسكري الروسي على بلاده في فبراير الماضي.

وقالت شبكة "سي إن إن"، إن البيت الأبيض يخطط لعقد لقاء بين زيلينسكي ونظيره الأميركي جو بايدن في البيت الأبيض، الأربعاء، كما سيلتقي أعضاء الكونغرس و"قد يلقي كلمة".

وتتزامن الزيارة مع نية الإدارة الأميركية إرسال حزمة مساعدة دفاعية جديدة لأوكرانيا، تشمل أنظمة صواريخ باتريوت، وفقا لمصدرين مطلعين على المخطط الجاري.

وكانت رئيسة مجلس النواب الأميركي نانسي بيلوسي أرسلت رسالة لأعضاء المجلس، الثلاثاء، تحضهم فيها على المشاركة "حضوريا" في جلسة ستعقد مساء الأربعاء، من دون أن تكشف عن طبيعة هذه الجلسة.

وكتبت بيلوسي في رسالتها إلى النواب: "من فضلكم احضروا مساء الأربعاء لجلسة سيتم فيها التركيز بشكل خاص على الديمقراطية".

ويستعد الكونغرس لإقرار مشروع قانون الميزانية العامة للدولة، الذي يتضمن مساعدات جديدة لأوكرانيا تبلغ قيمتها 44.9 مليار دولار.

وصواريخ "باتريوت" التي تعتزم واشنطن تزويد كييف بها أثبتت قدراتها على نطاق واسع في السنوات الأخيرة، وهي قادرة على الحد بقوة من فعالية الضربات الروسية على أوكرانيا.

ومنذ بدأت القوات الروسية هجومها قبل 10 أشهر، لم يغادر زيلينسكي الأراضي الأوكرانية قط، إذ خصص كل وقته لقيادة الجهد الحربي وتنسيق الأنشطة السياسية والدبلوماسية والإنسانية.

وتحادث زيلينسكي منذ بدأت الحرب مع قادة دول كثيرة وخاطب أعضاء برلمانات حول العالم، لكن كل هذه الحوارات كانت تتم عبر الفيديو أو الهاتف.

وتمثل زيارته لواشنطن إقرارا بالدور الريادي الذي أدته الولايات المتحدة لتمكين بلاده من التصدي للقوات الروسية.