الولايات المتحدة تعلن إفراج طالبان عن أمريكيين اثنين فى بادرة حسن نية

جدة - نرمين السيد - وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية نيد برايس -حسبما أفادت قناة "الحرة" الأمريكية اليوم الثلاثاء- "نفهم أنها بادرة حسن نية من جانب طالبان. لم يكن الأمر متعلقا بأى تبادل لسجناء أو معتقلين. لم يتم دفع أى أموال".

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