العالم اليوم - زيلينسكي.. أول رحلة خارجية منذ بدء الحرب

انتم الان تتابعون خبر زيلينسكي.. أول رحلة خارجية منذ بدء الحرب من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 21 ديسمبر 2022 12:22 صباحاً - كشفت وسائل إعلام أميركية أن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي سيزور واشنطن، الأربعاء، في أول رحلة خارجية له منذ بدء الهجوم العسكري الروسي على بلاده في فبراير الماضي.

وقالت شبكة "سي إن إن"، إن البيت الأبيض يخطط لعقد لقاء بين زيلينسكي ونظيره الأميركي جو بايدن في البيت الأبيض، الأربعاء، كما سيلتقي أعضاء الكونغرس و"قد يلقي كلمة".

وتتزامن الزيارة مع نية الإدارة الأميركية إرسال حزمة مساعدة دفاعية جديدة لأوكرانيا، تشمل أنظمة صواريخ باتريوت، وفقا لمصدرين مطلعين على المخطط الجاري.