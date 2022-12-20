باحث بالمركز الأوروبى: الأزمة الروسية الأوكرانية دفعت العالم إلى التسلح

جدة - نرمين السيد - قال مجاهد الصميدعى، باحث بالمركز الأوروبى، إن سباق التسلح فى الدول، ليس وليد هذا العام، بل بدأ منذ عام 2021، حيث خصصت الهند أكثر من تريليون دولار والصين خصصت أكثر من 500 مليار دولار لتطوير أسلحتها الجوية والدفاعية.





وأضاف خلال مداخلة ببرنامج «ملف اليوم» الذى تقدمه الإعلامية أمل الحناوى على قناة القاهرة الإخبارية، «سباق التسلح ساعد عليه الأزمة الروسية الأوكرانية، وهذه الدول لن تنفق هذه الأموال عبثا ودون تخطيط فهناك تهديد داهم لهذه الدول، فهذه الدول فيها توترات مع جيرانها بين الهند وباكستان والصين وكوريا الشمالية واليابان وكوريا الجنوبية، وهى منطقة قد تشتعل فى أى لحظة، وهى منطقة غنية». وتابع: «وقبل الأزمة الروسية الأوكرانية دفعت الولايات المتحدة أستراليا إلى تغيير عقد الغواصات مع فرنسا وتجهيز أستراليا بأسرع غواصات فى العالم، كما أن الولايات المتحدة وبريطانيا يواكبان هذا التطور والإنفاق العسكرى، وزادت بريطانيا أكثر من 16 مليار فى الإنفاق على التسليح الدفاعى العام الماضى، مما شكل موجة من اللغط المجتمعى داخل بريطانيا، وكذلك الولايات المتحدة، كما أن هناك عدة عوامل لهذه الإنفاقات منها ضعف ثقة أصدقاء الولايات المتحدة بوعودها والذى أجبر الأصدقاء على محاولة تطوير أسلحتهم بأنفسهم».

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