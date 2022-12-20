العالم اليوم - على طريقة الـVAR.. الكاميرات لضبط الغش بالامتحانات في مصر

انتم الان تتابعون خبر على طريقة الـVAR.. الكاميرات لضبط الغش بالامتحانات في مصر من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 20 ديسمبر 2022 11:24 مساءً - بدأت كلية الآداب في جامعة المنصورة بمحافظة الدقهلية شمالي مصر، الاعتماد على تسجيلات كاميرات المراقبة لكشف وقائع الغش داخل قاعات الامتحانات.

ويشبه هذا الإجراء إلى حد كبير تقنية حكم الفيديو المساعد "VAR" الذي يعتمد عليه الحكام في مباريات كرة القدم، حسب تأكيد عميد الكلية محمود سليمان الجعيدي لموقع "دوت الخليج".

ونشرت الصفحة الرسمية للكلية على "فيسبوك"، صورا قالت إنها مأخوذة من كاميرات المراقبة للجان الامتحانات، في تنبيه للطلاب بأن كل شيء يفعلونه مسجل.

فيما نشرت صفحة تحمل اسم "المنصورة اليوم" على "فيسبوك"، منشورا قالت فيه إنه "لأول مرة يتم تفعيل الـVAR في امتحانات كلية الآداب لضبط وقائع الغش".

وأثارت المنشورات تفاعلا كبيرا بين طلاب جامعة المنصورة، فمنهم من أيد الفكرة ومنهم من انتقدها بحجة أن ذلك يعد "انتهاكا للخصوصية" بحسب تعبيرهم.

لكن عميد الكلية قال لموقع "دوت الخليج"، إنه "لن يتم العودة لتسجيلات كاميرات المراقبة داخل قاعات الامتحانات إلا في حالة وجود شكوى".

وتابع الجعيدي: "مثلا إذا وردت لإدارة الكلية شكوى من طالب يتهم زميلا آخر بالغش أثناء الامتحان، ستتم العودة لتسجيلات كاميرات المراقبة للتحقق من الأمر واتخاذ اللازم قانونا ضد من يثبت ضده الغش فعلا".

وشدد على أنه "في ظل عدم وجود شكاوي فلن يتم البحث في التسجيلات حفاظا على الخصوصية"، مشيرا إلى أن "الأمر يشبه ما يحدث في مباريات كرة القدم، حيث لا يتم الرجوع لتقنية الـVAR إلا في وجود خلاف أو شكوى، تحسم عبر مشاهدة التسجيلات".

وأوضح الجعيدي أنه "قبل بدء امتحانات منتصف العام التي بدأت بالفعل في كلية الآداب، ثبتت كاميرات في جميع قاعات الامتحانات، وهذه الكاميرات تسجل كل شيء بوضوح بالصوت والصورة".

وقال عميد الكلية: "بدأ تطبيق الأمر هذا العام التزاما بتعليمات جامعة المنصورة بضرورة تحقيق الانضباط الكامل داخل قاعات الامتحانات، وتطبيق لائحة الامتحانات التي تعاقب من يثبت عليه الغش".

وعن انتقادات الطلاب قال الجعيدي: "هذا الجيل دائما ما يشكو من أي ضوابط تشعره بالتقييد والالتزام، وهذه الضوابط تأتي في إطار القانون واللوائح المعمول بها داخل الجامعة ولا تحمل أي مخالفة".

واستطرد: "الكاميرات لا تفيد فقط في ضبط وقائع الغش بل أيضا في حماية الممتلكات، حيث ضبط الكثير من وقائع السرقة لمقتنيات داخل المدرجات وأعيدت المسروقات لأصحابها مع اتخاذ اللازم".

وأكد الجعيدي أن "الامتحانات بدأت لتوها ولم تأت أي شكاوى بعد من وقائع غش، ومن ثم لم تتم مراجعة تسجيلات الكاميرات بعد، لكن حال ورود شكاوي ستتم المراجعة على الفور".