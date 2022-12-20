الأمن النمساوى يعتقل شابا كان يحاول السفر للانخراط فى «داعش»

جدة - نرمين السيد - ألقت السلطات الأمنية النمساوية اليوم الثلاثاء القبض على شاب قبل سفره للخارج للانخراط فى تنظيم "داعش" الإرهابى بعدما تم تجنيده عبر الإنترنت.

وذكر بيان أصدرته وزارة الداخلية النمساوية أن عملية القبض تمت فى ضوء تنسيق أمنى وتبادل معلومات بين الاجهزة الامنية والقضائية فى النمسا وسويسرا.

وأوضح البيان أن المدعى العام السويسرى وجه الاتهام الى شاب تركى "26 عاما" بدعم الجماعات الإرهابية بعدما ثبت تجنيده لقاصر "16 عاما" يعيش فى النمسا وتحريضه على السفر للانضمام لمليشيا "داعش" الارهابية فى سوريا.

وأكد البيان أن المتهم أنشأ صفحة على الانترنت لدعم تنظيمى داعش والقاعدة وقام بترجمة وتحرير وتوزيع المواد الدعائية ذات الصلة عبر قنوات التواصل الاجتماعى أيضا كما دعم تنظيم داعش ماديًا من خلال اطلاق حملة لجمع التبرعات من اجل تهريب عناصر داعش فى معسكرات الاعتقال، وأشار إلى أن الشاب النمساوى يعيش فى مدينة سالزبورج وكان يحلم بالانخراط فى التنظيمات الإرهابية.

ولفت البيان الى أن مكتب المدعى الفيدرالى السويسرى اتهم الشاب التركى بحيازة العديد من الصور المحظورة ومقاطع الفيديو التى تحض على العنف.