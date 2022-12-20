«الدوما»: لا نسعى لتفكيك الناتو لأنه سينهار من الداخل

جدة - نرمين السيد - أكد رئيس لجنة مجلس "الدوما" الروسى للشؤون الدولية ليونيد سلوتسكى، انعدام الحاجة لدى روسيا للعمل بشكل جدى على تفكيك حلف شمال الأطلنطى الناتو، قائلا: " تتوفر كافة الظروف اللازمة لانهياره من الداخل".





وكتب سلوتسكى على موقع التواصل "تلجرام" حسبما نقلت قناة روسيا اليوم الإخبارية اليوم الثلاثاء -: "بالنسبة لانهيار الناتو، لا تحتاج روسيا والصين إلى العمل على حلّه، لم يعد الجميع يتذكر كيف تحدث الرئيس الفرنسى ماكرون عن الموت الدماغى للحلف.. لكنه كان على حق، ولولا السياسة الطائشة للحلف وتوسعه شرقا ومشروعه المعادى لروسيا فى أوكرانيا، لما اندلعت أزمة اليوم". وأضاف: "حتى فى الصحافة الأمريكية الرسمية، بدأوا مؤخرا الحديث عن انسحاب الولايات المتحدة من الناتو باعتبار ذلك السبيل الأكثر فاعلية لإنهاء النزاع فى أوكرانيا". ويأتى تعليق سلوتسكى ردا على تصريحات السفيرة الأمريكية لدى الناتو، جولينان سميث، فى وقت سابق، بأن روسيا والصين تتبادلان الاستراتيجيات لإضعاف الحلف وتفكيكه.

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