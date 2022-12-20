«القاهرة الإخبارية» تعرض تقريرا عن سباق التسلح العالمى

جدة - نرمين السيد - وقال التقرير: «تخاض الحروب لأهداف سياسية، فما إن يرفع الخصم الراية البيضاء حتى يبدأ المنتصر فى جنى ثماره، لكن ماذا لو أشعلت الحرب فتيل أزمات أخرى انطلاقا من مبدأ التخطيط للسيناريو الأسوأ».

وأضاف: «انطلق سباق التسليح بين القوى العظمى ليعيد صياغة استراتيجية العالم بأكمله، ورغم أن الحرب الأوكرانية سببب فى هذا السباق المحتدم، فإن التوقعات بهدوء مرتقب باتت دربا من الخيال، فاليابان أعلنت أكبر زيادة فى الانفاق العسكرى منذ الحرب العالمية الثانية، بينما أبرمت ألمانيا عقدا لشراء 35 مقاتلة أمريكية من طراز إف 35، ورصدت الولايات المتحدة أكبر ميزانية عسكرية فى تاريخها فهل العالم على أعتاب حروب أخرى».

وتابع: «تعديلات جذرية أدخلتها اليابان على قدراتها العسكرية، وسط تصاعد التوتر شرق آسيا، أسمته طوكيو التصدى للنفوذ العسكرى الصينى، إذ تسعى اليابان إلى زيادة قدرتها السعركية عبر مضاعفة ميزانيتها الدفاعية السنوية وتوحيد قيادتها العسكرية، وزيادة مدى صواريخها، إذ فاقت ميزانية الدفاع اليابانية من 2023-2027 الميزانية الدفاعية للأعوام من 2019-2023 التى بلغت 203 مليارات و500 مليون دولار بمعدل اقترب من الضعف».

واستطرد: «أما ألمانيا فأعلنت زيادة ميزانيتها العسكرية للتصدى للتهديد القادم من روسيا إذ تعتزم برلين انفاق 20 مليار يورو من الميزانية لتجديد مخزون الأسلحة لدى الجيش، بعد أن عانت نفاد مخزون السلاح على خلفية دعمها أوكرانيا».