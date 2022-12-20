العالم اليوم - ما هو "وسام العرش" الذي وشح به ملك المغرب "أسود الأطلس"؟

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شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 20 ديسمبر 2022 10:25 مساءً - وشح العاهل المغربي الملك محمد السادس، اليوم الثلاثاء، مدرب ولاعبي المنتخب المغربي لكرة القدم بوسام العرش، وذلك تقديرا للإنجاز التاريخي الذي حققوه في منافسات كأس العالم 2022.

واستقبل العاهل المغربي مرفوقا بولي العهد الأمير مولاي الحسن والأمير مولاي رشيد، اليوم الثلاثاء بقاعة العرش بالقصر الملكي بالرباط، أعضاء المنتخب المغربي لكرة القدم وأمهاتهم. وهكذا، وشح الملك رئيس الاتحاد المغربي لكرة القدم فوزي لقجع ومدرب المنتخب المغربي وليد الركراكي بوسام العرش من درجة قائد. كما وشح بوسام العرش من درجة ضابط لاعبي المنتخب الوطني. هذا ما نعرفه عن وسام العرش: يمنح وسام العرش لمكافأة الأشخاص الذين تميزوا على الخصوص باستحقاقهم له، أو لما قدموا من خدمات مدنية أو عسكرية.

يشتمل وسام العرش على خمس درجات هي: الدرجة الممتازة ( الحمالة الكبرى) - الدرجة الأولى (ضابط كبير) - الدرجة الثانية (قائد) - الدرجة الثالثة (ضابط ) - الدرجة الرابعة (فارس).

يتألف وسام العرش من درجة قائد من نجمة قائد، وتتدلى من خاتم سعف من ذهب يشدها إلى رباط عنق برتقالي فاتح، عرضه 37 ميليمترا، بجانبيه خط أبيض عرضه ميليمتران على بعد 3 ميليمترات من كل جانب.

يتميّز هذا الوسام بارتداء شارة على العنق. يتألف وسام العرش من درجة ضابط من نجمة ضابط ولها نفس أبعاد نجمة الرصيعة، وتتدلى من خاتم سعف من ذهب يربطها بشريط حريري برتقالي فاتح به وريدة يتوسطها خطان أبيضان. عرض الشريط 37 ميليمترا، بجانبيه خط أبيض عرضه ميليمتران على بعد 3 ميليمترات من كل جانب،

يوضع هذا الوسام في الجانب الأيسر من الصدر. وجاء الاستقبال الملكي إثر الإنجاز التاريخي وغير المسبوق الذي حققه المنتخب المغربي، بعدما تمكن من بلوغ الدور نصف النهائي لمونديال 2022، في أول وأبهى تألق من نوعه لكرة القدم المغربية والعربية والإفريقية، في نهائيات هذه التظاهرة الرياضية العالمية.

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