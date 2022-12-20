إصابة عشرات الفلسطينيين في بيت أمر بالخليل
أصيب عشرات الفلسطينيين بالرصاص الحي والاختناق بالغاز مساء اليوم الثلاثاء جراء قمع العدو الصهيوني لمسيرة في بيت أمر بالخليل منددة بجريمة الكيان المحتل وإدارة سجونه التي أدت الى استشهاد الأسير ناصر أبو حميد.
ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" عن الناشط محمد عوض قوله: "إن قوات العدو الصهيوني أطلقت الرصاص الحي وقنابل الغاز صوب المشاركين في مسيرة انطلقت بعد صلاة العشاء من وسط البلدة منددة بجرائم العدو الصهيوني، ما أدى إلى إصابة شاب فلسطيني بالرصاص الحي في قدمه، فيما أصيب آخرون بالاختناق".
الجدير ذكره أن الأسير الفلسطيني ناصر أبو حميد اُستشهد اليوم في سجون العدو الصهيوني، نتيجة لسياسات العدو الممنهجة والمتعمدة في الإهمال الطبي تجاه الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين في سجونه.
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