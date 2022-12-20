موسكو تلغي اتفاق الاعتراف المتبادل بالشهادات التعليمية بين روسيا وأوكرانيا

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 20 ديسمبر 2022 09:33 مساءً - أعلنت وزارة الخارجية الروسية إلغاء اتفاق الاعتراف المتبادل بالشهادات التعليمية بين روسيا.

وجاء في بيان الخارجية الروسية: "تم في 20 ديسمبر 2022 إنهاء العمل بالاتفاقية المبرمة بين الحكومة الروسية ومجلس وزراء أوكرانيا حول الاعتراف المتبادل ومعادلة الوثائق التعليمية والمؤهلات الأكاديمية، التي تم توقيعها في موسكو في 26 مايو 2000".

وأعلن مصدر في وزارة التعليم والعلوم الروسية، في مارس الفائت أن أوكرانيا باشرت بإجراءات فسخ اتفاقية مع روسيا بشأن الاعتراف بوثائق التعليم.