روسيا: السيطرة على حريق خط أنابيب الغاز في تشوفاشيا الروسية

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 20 ديسمبر 2022 09:33 مساءً - أعلنت شركة "غازبروم ترانسجاز نيجني نوفجورود" الروسية السيطرة على الحريق، الذي اندلع في خط أنابيب الغاز بجمهورية تشوفاشيا، مشيرة إلى أن إمدادات الغاز مستمرة عبر خطوط أنابيب موازية.

وأفاد بيان للشركة الروسية اليوم الثلاثاء بأن انخفاضا في الضغط تبعه اندلاع حريق في خط أنابيب غاز "أورينجوي - تسنتر 2"بمنطقة فورنارسكي تشوفاشيا قد وقع ظهر اليوم، لافتا إلى السيطرة سريعاً على الأجزاء المتضررة من خط أنابيب الغاز وتأمين نقل الغاز للمستهلكين بشكل مستمر بالكامل عبر خطوط أنابيب موازية.

وأضاف البيان: "أنه نتيجة للحادث توفي ثلاثة أشخاص وأصيب شخص آخر، وجرى تقديم المساعدة الطبية للمصاب بشكل عاجل".

وكانت الإدارة العامة لوزارة حالات الطوارئ في جمهورية تشوفاشيا الروسية أعلنت في بيان لها أن تسرب الغاز حصل خلال أعمال الصيانة المجدولة لخط أنابيب الغاز الممتد تحت الأرض.