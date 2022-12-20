الرئيس الصينى: بكين وبرلين شريكتان فى الحوار والتنمية

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك خلال اتصال هاتفى، اليوم الثلاثاء، مع الرئيس الألمانى فرانك-فالتر شتاينماير، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الصينية "شينخوا".

وقال شى إنه يأمل فى أن يلتزم الاتحاد الأوروبى بألا تستهدف العلاقات بين الصين والاتحاد الأوروبى أى طرف ثالث أو تعتمد عليه أو تخضع له.

وعلى صعيد متصل ذكرت قناة "سى إن إن" الأمريكية نقلا عن بيان للحكومة الألمانية، أن الرئيس الألمانى حث نظيره الصينى - خلال الاتصال - على استخدام نفوذه للتأثير على الرئيس الروسى فلاديمير بوتين لإنهاء الحرب فى أوكرانيا.. وفقا لبيان صحفى أصدرته الحكومة الألمانية.

وأكد الرئيس الألمانى- حسب البيان - على المصلحة المشتركة للصين وأوروبا فى إنهاء الحرب مع شرط انسحاب الجنود الروس، معربا عن شكره للرئيس الصينى على الرفض الصريح للتهديدات النووية من قبل روسيا.