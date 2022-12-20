روسيا: السيطرة على حريق خط أنابيب الغاز فى تشوفاشيا الروسية

جدة - نرمين السيد - أعلنت شركة "غازبروم ترانسجاز نيجنى نوفجورود" الروسية السيطرة على الحريق، الذى اندلع فى خط أنابيب الغاز بجمهورية تشوفاشيا، مشيرة إلى أن إمدادات الغاز مستمرة عبر خطوط أنابيب موازية.





وأفاد بيان للشركة الروسية اليوم الثلاثاء بأن انخفاضا فى الضغط تبعه اندلاع حريق فى خط أنابيب غاز "أورينجوى - تسنتر 2"بمنطقة فورنارسكى تشوفاشيا قد وقع ظهر اليوم، لافتا إلى السيطرة سريعاً على الأجزاء المتضررة من خط أنابيب الغاز وتأمين نقل الغاز للمستهلكين بشكل مستمر بالكامل عبر خطوط أنابيب موازية. وأضاف البيان: "أنه نتيجة للحادث توفى ثلاثة أشخاص وأصيب شخص آخر، وجرى تقديم المساعدة الطبية للمصاب بشكل عاجل". وكانت الإدارة العامة لوزارة حالات الطوارئ فى جمهورية تشوفاشيا الروسية أعلنت فى بيان لها أن تسرب الغاز حصل خلال أعمال الصيانة المجدولة لخط أنابيب الغاز الممتد تحت الأرض.

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