«القاهرة الإخبارية» تعرض تقريرا بعنوان «سيناريوهات اقتصاد العالم فى 2022»

جدة - نرمين السيد - وقال التقرير: «سيناريوهات افتراضية أعلنتها المؤسسات العالمية تصف شكل الاقتصاد العالمى مع قرب حلول العام الجديد 2023، فما هى تلك السيناريوهات؟».

وأضاف: «وكالة بلومبرج الأمريكية مثلت السيناريو الافتراضى لعام 2023، ففى الولايات المتحدة ذات سوق العمل القوى الذى يملك قوة إنفاق كافية للأسر؛ من المتوقع أن يواصل اقتصادها النمو حتى النصف الثانى من عام 2023 ما يضع النمو فى عام 2022 عند 1.08% وفى 2023 عند 17%».

وتابع: «وفى منطقة اليورو تفترض وكالة بلومبردج الأمريكية؛ أن الشتاء البارد الموسمى وتقاسم الغاز بين الدول والدعم الكبير للأعمال التجارية والأسر؛ سوف يسمح للاقتصاد بتجاوز أزمة الطاقة، ومن المتوقع أن يتمثل السيناريو الأساسى للنمو فى 2022 لمنطقة اليورو بنسبة 3.01% وبنسبة -0.1% فى 2023، أما إذا كانت درجات الحرارة شديدة البرودة والإخفاقات الشديدة فى السياسة، فإن ذلك سوف يخصم 0.8% و3.3% فى 2023 ما يدفع الكتلة إلى ركود عميق».