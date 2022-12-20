العالم اليوم - فيديو.. العاهل المغربي يستقبل أفراد المنتخب ويقلدهم بالأوسمة

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شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 20 ديسمبر 2022 09:26 مساءً - استقبل العاهل المغربي الملك محمد السادس، مساء اليوم الثلاثاء، المنتخب المغربي لكرة القدم بعد الإنجاز التاريخي، الذي حققه في منافسات كأس العالم 2022.

وحط المنتخب المغربي لكرة القدم، عصر اليوم، الرحال بالعاصمة الرباط، حيث جرى استقبال الطائرة في مطار الرباط سلا، بينما كانت محاطة بسيارات إطفاء ترش عليها الماء من خلال خراطيمها.

وقامت حافلة الأسود المكشوفة بجولة كبيرة، وسط حضور جماهيري غفير.

وبدأت الحافلة جولتها من مدينة سلا قبل أن تصل العاصمة الرباط، فيما كان المغاربة يهتفون "سير سير"، وهي العبارة الشهيرة التي يحبها المدرب وليد الركراكي.

وفي أعقاب الجولة، وصل "أسود الأطلس" إلى القصر الملكي في العاصمة الرباط، حيث خصهم العاهل المغربي باستقبال مميز.

ومنح الملك محمد السادس كل من رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم فوزي لقجع ومدرب المنتخب وليد الركراكي وسام العرش من درجة قائد، فيما منح اللاعبين وسام العرش من درجة ضابط.