مراسل «القاهرة الإخبارية»: رئيس أوكرانيا لم يزر باخموت وروسيا تحاصر المدينة

جدة - نرمين السيد - قال حسين مشيك، مراسل القاهرة الإخبارية من موسكو، إن جميع الحقائق والمعلومات المتوفرة لدينا حول المعارك والتطورات العسكرية الآن؛ تؤكد أن التصريحات الأوكرانية حول زيارة الرئيس الأوكرانى فولديمير زيلينسكى إلى مدينة باخموت حتى الآن غير صحيحة.





وأضاف خلال مداخلة بالنشرة الإخبارية، أن المعلومات تؤكد أن الرئيس الأوكرانى لم يزر المدينة، والحديث الأوكرانى مجرد تصريحات ومعلومات غير صحيحة. وتابع أن المعلومات تؤكد حصار الجيش الروسى لهذه المدينة من جميع الاتجاهات، «فقط الجزء الغربى للمدينة تحت السيطرة الأوكرانية، وهو الجزء الوحيد الذى لم تتمكن القوات الروسية من فرض الحصار عليه، ومنذ أيام القوات الروسية عملت على حصار المدينة وقطعت الإمداد العسكرى والغذائى عنها». واستطرد: «كما تحدث البعض عن تفجير القوات الأوكرانية للجسور والأنفاق التى استخدمتها مؤخرا، وهو ما عتبره الخبراء بأنها إمكانية انسحاب القوات الأوكرانية من مدينة باخموت فى وقت قريب».

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