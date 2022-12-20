”الإيكواس” تتعهد بالتعاون مع الفاعلين في نيجيريا حفاظا على انتخابات نزيهة

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 20 ديسمبر 2022 07:28 مساءً - أعربت مفوضية الجماعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (الإيكواس) عن تعهدها بالتعاون المستمر مع الفاعلين السياسيين النيجيريين وأصحاب المصلحة من أجل إجراء انتخابات عامة نزيهة وشفافة في شهري فبراير ومارس من العام المقبل.

وأكد مدير الشؤون السياسية في الجماعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا، أديريمي أجيبيوا، اليوم الثلاثاء، على أهمية الحوار والوساطة في معالجة النزاعات المتعلقة بالانتخابات مع اقتراب موعد الانتخابات العامة لعام 2023، مشيرًا إلى أن "دعم وتعزيز المشاركة الاستراتيجية للإيكواس في العملية الانتخابية في نيجيريا هو مؤشر على الالتزام تجاه استخدام الحوار والوساطة في حل النزاعات الانتخابية والعنف".

وأعرب عن أسفه لأن النزاعات الانتخابية صارت مصدرًا رئيسيًا للنزاعات في غرب إفريقيا، وغالبًا ما يتم إطلاق أو تصعيد العنف بسبب المحسوبية السياسية والتوترات الطائفية، وشدد أيضًا على الحاجة إلى العمل لمنع العنف الانتخابي.

من جانبها، أكدت السلطات الأمنية النيجيرية على توفير الأمن الكافي والجهود التفصيلية لجمع المعلومات التي تهدف إلى ضمان انتخابات خالية من العنف.