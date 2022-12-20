الدفاع الروسية: إسقاط 3 مقاتلات ومروحيتين ومسيرات أوكرانية بمناطق متفرقة من أوكرانيا

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 20 ديسمبر 2022 07:28 مساءً - أعلنت وزارة الدفاع الروسية إسقاط 3 مقاتلات أوكرانية خلال يوم واحد، اثنتين من طراز "ميج-29" ومقاتلة هجومية من طراز "سو-25"، بالإضافة إلى مروحيتين من طراز "مي-8".

وقال بيان للدفاع الروسية اليوم الثلاثاء: "قامت وسائل الدفاع الجوي الروسية في مدينة أوجليدار بجمهورية دونيتسك الشعبية بإسقاط مقاتلة من طراز "سو-25" تابعة للقوات الجوية الأوكرانية ومروحية أوكرانية من طراز "مي-8" في منطقة سيفيرني بدونيتسك أيضا".

وأضاف البيان: "لقد أسقطت المقاتلات الروسية مقاتلتين أوكرانيتين من طراز "ميج-29" ومروحية واحدة من طراز "مي-8" في جمهورية دونيتسك أيضا" وإسقاط خمس طائرات مسيرة".

وأشار البيان إلى أن القوات الروسية تواصل عملياتها الهجومية على محور دونيتسك، حيث قضت على أكثر من 100 عسكري أوكراني ودمرت عتاد عسكري، منها 4 عربات مشاة ومركبتين.

وأوضح البيان أنه في منطقة كيسلوفكا على محور كوبيانسك بمقاطعة خاركوف، جرت تصفية 30 من العسكريين الأوكرانيين وتدمير ثلاث مركبات عسكرية، بينما استهدفت القوات الروسية تجمعات للمقاتلين الأوكرانيين ومعداتهم العسكرية على محور كراسنوليمانسك بجمهورية لوجانسك الشعبية.

ولفت بيان الدفاع الروسية إلى القضاء على ثلاث مجموعات تخريب واستطلاع بالقرب من "تشيرنوفوي ديبروفكي" و"ستيلماخوفكي" في لوجانسك، حيث بلغت خسائر الجانب الأوكراني 50 عسكريا ومدرعتين قتاليتين وثلاث شاحنات صغيرة خلال يوم واحد.