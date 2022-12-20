كوريا الجنوبية وأمريكا تجريان مناورات جوية لتعزيز الردع الممتد

جدة - نرمين السيد - وذكرت هيئة الإذاعة اليابانية "إن إتش كيه"، اليوم الثلاثاء، أن المناورات التى أُجرِيَت فى منطقة تحديد الدفاع الجوى لكوريا الجنوبية، جنوب غرب جزيرة "جيجو"، تضمنت مشاركة قاذفات القنابل الاستراتيجية "بى-52" التى تستطيع حمل أسلحة نووية ومقاتلات شبح من طراز "إف-22".

وانطلقت مقاتلات الشبح الأمريكية "إف-22" للانضمام إلى المناورات من قاعدة كادينا الجوية فى محافظة "أوكيناوا" الواقعة جنوب غرب اليابان، كما شاركت فى المناورات أحدث مقاتلات كورية جنوبية من طراز "إف-35".

وبحسب وزارة الدفاع الكورية، فإن المناورات تهدف إلى تحسين قابلية التشغيل البينى بين القوات المتحالفة وإجراءات الممارسة لطائراتهما المقاتلة لمرافقة القاذفات الاستراتيجية وحمايتها.

وأضافت الوزارة أن المناورات تمثل جزءًا من جهود تعزيز مصداقية "الردع الممتد" للولايات المتحدة، التى يحمى الجيش الأمريكى من خلالها حلفائه بأسلحته النووية والأسلحة الأخرى.

وشددت الوزارة على أن الدولتين ستواصلان تقوية قدراتهما الدفاعية ضد تهديدات كوريا الشمالية النووية والصاروخية.