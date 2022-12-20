ليصل إلى 2.5%.. بنك المغرب يقرر رفع سعر الفائدة الرئيسى بمقدار 50 نقطة

جدة - نرمين السيد - وتوقع بنك المغرب أن يشهد النمو الاقتصادى تباطؤا ملموسا، حيث من المنتظر أن تستقر وتيرته عند نسبة 1،1 % خلال سنة 2022، لتتسارع بعد ذلك خلال سنة 2023 إلى 3 %.

وأوضح البنك، فى بيان عقب اجتماعه الفصلى الأخير لسنة 2022، أنه “بعد الانتعاش القوى المسجل فى 2021 مع نسبة نمو قدرها 7،9 %، ينتظر أن يشهد النشاط الاقتصادى، حسب التوقعات المحدثة لبنك المغرب، تباطؤا ملموسا حيث ينتظر أن يستقر نموه خلال هذه السنة فى 1،1 %، نتيجة لتراجع القيمة المضافة الزراعية بنسبة 15 % ولتباطؤ وتيرة نمو الأنشطة غير الزراعية إلى 3،4%”.

وأضاف البيان، أنه فى سنة 2023، من المتوقع أن يتسارع النمو إلى 3 %، مدفوعا بارتفاع القيمة المضافة الزراعية بنسبة 7 %، مع فرضية العودة إلى تحقيق إنتاج متوسط من الحبوب، مشيرا إلى أنه من المرتقب أن يتباطأ نمو الأنشطة غير الزراعية إلى 2،4 %، متأثرا خاصة بتدهور المناخ الخارجى.

وفى سنة 2024، يتوقع أن يصل النمو إلى 3،2%، مع تزايد مرتقب فى القيمة المضافة الزراعية بنسبة 1،8 %، وفرضية إنتاج زراعى متوسط، وتنامى القيمة المضافة للأنشطة غير الزراعية بنسبة 3،5%.